Sachsen-Anhalt Mehr Details zu Angriff auf EM-Party in Wolmirstedt erwartet

Nachdem ein 27-Jähriger in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt Gäste auf einer privaten EM-Party angegriffen und drei von ihnen verletzt hat, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. „Wir vernehmen jetzt Zeugen - was in so einer Angelegenheit sehr langwierig sein kann“, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.