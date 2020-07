Höchste Zahl seit Wochen : Mehr als 900 registrierte Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreicht ein bedenkliches Niveau. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Berlin Seit einigen Tagen steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Zeichnet sich eine Trendwende ab?

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 902 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Mai abgesehen vom lokalen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 207.828 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagnachmittag im Internet meldete (Datenstand 30.7., 0.00 Uhr). Wegen technischer Schwierigkeiten präsentierte das RKI die Zahlen ausnahmsweise erst am Nachmittag.