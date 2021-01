Kaum noch Geld in der Kasse : Maredo entlässt fast alle Mitarbeiter

Kaum noch Geld in der Kasse

Düsseldorf Die Gastronomie ist vom Lockdown schwer getroffen. Der Steakhaus-Kette Maredo geht nun die Puste aus, sie kann die Gehälter nicht mehr bezahlen. Nur eine Rumpftruppe soll zunächst bleiben.

Die insolvente Steakhaus-Kette Maredo hat fast allen Mitarbeitern gekündigt. Weil kaum noch Liquidität vorhanden sei für die Zahlung von Löhnen und Gehältern, sei man zu diesem Schritt gezwungen, heißt es in einem Brief der Chefetage an die Belegschaft.