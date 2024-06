Hamburg Mann mit Hammer - Niedersachse kommt vor Haftrichter

Der Mann, der am Sonntag in Hamburg-St. Pauli mit einem Hammer und einem Molotowcocktail gedroht hatte und von Polizisten angeschossen wurde, soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der werde im Laufe des Tages entscheiden, welcher Tatvorwurf dem Mann gemacht werde, sagte Hamburgs Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Raum stehe aktuell der Vorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes. Zudem müsse der Haftrichter entscheiden, ob der Mann vorläufig in einer Klinik untergebracht werden müsse oder in ein Untersuchungsgefängnis komme.