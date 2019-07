Bergwacht im Einsatz : Mann aus Falkensteiner Höhle gerettet

Rettungskräfte an der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb. Foto: Krytzner/SDMG.

Grabenstetten Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das sagte der Einsatzleiter der Bergwacht an der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

Von dpa

Die Falkensteiner Höhle ist keine Schauhöhle, sondern eine sogenannte wilde Höhle, deren Erkundung nach Angaben der Stadt Bad Urach nicht ungefährlich ist. Foto: Krytzner/SDMG.

Die Falkensteiner Höhle ist mit etwa fünf Kilometern Länge eine der längsten Höhlen der Schwäbischen Alb. Foto: Christoph Schmidt.

Aus der Falkensteiner Höhle entspringt die Elsach, ein Zufluss der Erms. Foto: Christoph Schmidt.