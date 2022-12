Deutscher Fußball-Bund : „Mache den Weg frei“: Bierhoff nicht mehr DFB-Direktor

Frankfurt/Main Oliver Bierhoff ist nicht mehr DFB-Direktor. Wenige Tage nach dem WM-Desaster in Katar folgt die Einigung über eine Vertragsauflösung. Die Nachfolge ist offen.

„Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen“, sagte Bierhoff in einer Erklärung am Montagabend: „Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung.“

Rücktritt vor dem Krisengespräch

„Oliver Bierhoff hat sich große Verdienste um den DFB erworben“, sagte Neuendorf. „Auch wenn die letzten Turniere hinter den sportlichen Zielen zurückblieben, steht er für große Momente.“ Vor allem der WM-Triumph 2014 in Brasilien werde „für immer“ mit ihm verbunden sein. „Er verfolgte auch in unruhigen Zeiten stets seine Ziele und Visionen und hat den DFB nachhaltig geprägt“, ergänzte Neuendorf. „Das ging schnell. Aber der Druck war auch sehr groß“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack bei MagentaTV.

Start 2004 als Teammanager

Bierhoff kam 2004 zum DFB, in einer Funktion, die es so beim Verband noch nie gab. Als Teammanager war er an der Seite von Bundestrainer Jürgen Klinsmann maßgeblich am Sommermärchen bei der Heim-WM zwei Jahre später beteiligt. Mit großem Erfolg schaffte er um die DFB-Elf eine Aufbruchstimmung, die letztlich im WM-Triumph mit Joachim Löw als Bundestrainer gipfelte.