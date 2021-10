Reiseführer : „Lonely Planet“ wählt Freiburg unter Top-Städte weltweit

London Deutsche Städte waren in der Liste empfehlenswerter Reiseziele des „Lonely Planet“ bisher eher selten vertreten. Jetzt hat es Freiburg geschafft. Mit Ökobewusstsein und einer 30 Zentimeter langen Wurst.

Im neuen Buch „Lonely Planets Best in Travel 2022“ gehört Freiburg im Breisgau zu den Top-Städten. Sie liegt wegen ihrer „beneidenswert hohen Lebensqualität“ auf Platz drei - hinter Neuseelands größter Stadt Auckland und Taipeh in Taiwan.