Unfälle : Lok fährt in Gleis-Baustelle bei Halle - ein Toter

Ein Polizeifahrzeug an der Bahnstrecke in Halle-Ammendorf. Foto: Tobias Junghannß/TNN/dpa

Halle Eine Lok fährt in eine Baustelle. Sicherungsposten und Gleisarbeiter werden erfasst. Ein Mann wird getötet. Die Suche nach den Ursachen läuft.

Die Lok muss wie aus dem Nichts dagewesen sein. Gegen drei Uhr in der Nacht zum Freitag ist die Gruppe Arbeiter mit Gleisarbeiten beschäftigt. Ringsherum Dunkelheit und die Kälte der Nacht. Schnee fällt. Warum die Lok während der Arbeiten in die Baustelle fährt, muss noch geklärt werden. Ein 27 Jahre alter Sicherungsposten wird getötet, sein 54-jähriger Kollege schwerst verletzt. Zwei Gleisarbeiter im Alter von 54 und 43 Jahren werden verletzt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte.

Deutsche Bahn ist „tief betroffen“

Der Unfall hat sich der Bahn zufolge in einer Baustelle ereignet, Gleisarbeiten seien vorgenommen worden. Die Bundespolizei und die Kriminalpolizei ermittelten zum Unfallhergang. Welche Rolle spielte der Wintereinbruch mit Schnee? Menschliches Versagen, technische Ursachen? Es bleibt Vieles zu klären. Die Ermittlungen zur Ursache werden laut einer Bundespolizeisprecherin noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Immer wieder Zugunfälle mit Todesopfern

Im November vergangenen Jahres wurde ein Bahnmitarbeiter in Mittelfranken an der Strecke zwischen Treuchtlingen und Würzburg von einem Zug erfasst. Im August 2021 kam in Rheinland-Pfalz ein 22 Jahre alter Bahnmitarbeiter am Bahnhof Konz-Karthaus ums Leben. Er hatte gerade eine Störung beheben wollen, wie es damals von der Bundespolizei hieß.