Bundestrainer in der Kritik : Löws Krisenanalyse bis Dezember - Bierhoff soll antworten

Berlin In knapp zwei Wochen soll Oliver Bierhoff die Krisenanalyse von Joachim Löw vorstellen. Einen „Freifahrtschein“ soll es für den Bundestrainer nicht geben. Das Vertrauen der Fans scheint äußerst gering.

Die „Bild“-Zeitung zitierte einen namentlich nicht genannten Teilnehmer der Präsidiumsschalte am Freitag mit den Worten: „Einen Freifahrtschein für Jogi Löw gibt es nicht.“ Er werde sich sehr genau anhören, wie Löws Rückblick aussehe und welche Perspektive er mit Blick auf die EM im kommenden Sommer aufzeige. Dazu gehöre auch die Frage, ob es mehr erfahrene Spieler im Kader brauche, die das Kommando übernehmen würden - „gerade dann, wenn es mal nicht gut läuft.“ So wie beim erschreckenden 0:6 in Spanien. Dabei geht es vor allem um die Ausmusterung der Ex-Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng.

Die Krise des DFB reicht weiter. Der „FAZ“ zufolge werfen Teile des Präsidiums Präsident Fritz Keller (63) einen Schlingerkurs und eine mangelnde Kommunikation nach der Niederlage in Sevilla am vergangenen Dienstag vor. In der Folge waren erstaunlich detaillierte Informationen zum Ablauf des späteren Abends in der „Bild“-Zeitung aufgeschlüsselt worden. Kein Zeichen für Geschlossenheit.