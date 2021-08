Unfall : Lkw prallt in Linienbus - 29-Jährige stirbt, 19 Verletzte

Der stark beschädigte Linienbus an der Unfallstelle in Langenhagen. Foto: -/TNN/dpa

Langenhagen Missachtete ein Busfahrer die Vorfahrt eines Sattelzugs? Nach einem folgenschweren Unfall auf einer Ampelkreuzung bei Hannover ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung.

Sie habe im Bus gestanden und sei beim Aufprall durch ein Seitenfenster aus dem Bus herausgeschleudert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Obwohl Ersthelfer und Rettungskräfte sofort versuchten, die Frau aus Garbsen wiederzubeleben, erlag sie noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.20 Uhr an einer Ampelkreuzung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Dies hätten Zeugenaussagen und die Auswertung technischer Aufzeichnungen ergeben. Daher hätte der Busfahrer dem Sattelzug, der sich auf der Hauptstraße befand, Vorfahrt gewähren müssen, erklärte die Polizei. Gegen den 45-jährigen Busfahrer werde deshalb wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. „Wir wollen beide Fahrer so schnell wie möglich befragen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.