DFB-Pokal Halbfinale : Lewandowski schießt Bayern ins Pokalfinale

München Die Bayern nehmen erneut Kurs aufs Double. Der designierte deutsche Meister besiegt Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale. Die Hessen können den Rekordchampion nicht wie im Endspiel 2018 düpieren.

Ivan Perisic hatte die Bayern mit einem Flugkopfball erstmals in Führung gebracht (14.). Vor der Pause waren die Hessen in der leeren Allianz Arena noch weit entfernt von einem Überraschungscoup wie beim Endspiel-Triumph 2018. Doch nach dem 1:1 des eingewechselten Danny da Costa (69.) schien kurzfristig alles möglich.

„Wir haben uns oftmals falsch entschieden oder den Abschluss nicht konsequent vollzogen. Wir hätten zur Halbzeit 3:0, 4:0 führen müssen. Die Torchancen waren reichlich vorhanden“, sagte Thomas Müller und fügte hinzu: „Am Ende war der Verschleiß zu spüren. Frankfurt hat uns mit der forscheren Spielweise in der zweiten Halbzeit vor mehr Probleme gestellt, als uns lieb war.“ Bayern-Trainer Hansi Flick sprach von „einem Pokalfight“ in der zweiten Halbzeit. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Man hat gemerkt, dass bei meiner Mannschaft die Müdigkeit kam. Wir sind im Finale, das wollten wir so.“

Die Bayern, die in der Bundesliga kurz vor der 30. Meisterschaft stehen, können nun gegen Leverkusen in Berlin den 20. Pokalsieg einfahren. Es könnte in der Summe das 13. Double in der Münchner Vereinshistorie herausspringen. „Mit Leverkusen ist ein Gegner auf dem Platz, der große Fähigkeiten hat. Aber wir haben am Wochenende eine Duftmarke gezeigt. Das wollen wir in Berlin auch wieder zeigen“, sagte Müller.