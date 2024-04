Europa League Leverkusen siegt gegen West Ham mit spätem Doppelpack

In der womöglich größten Woche der Clubgeschichte wollte Alonso aber vom Gerede um die erste deutsche Meisterschaft noch nichts wissen. „Es ist eine super Chance, in diesem Wettbewerb weiterzukommen“, forderte der Baske volle Konzentration auf das internationale Geschäft. Entsprechend ging sein auf sieben Positionen verändertes Team - nur die Stars Granit Xhaka, Florian Wirtz, Jonathan Tah und Alejandro Grimaldo blieben im Vergleich zum Spiel bei Union Berlin in der Startelf - die Aufgabe gegen die robusten Engländer auch an.