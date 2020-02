Europa League : Leverkusen plötzlich ein Favorit

Porto Das war eine Demonstration der Stärke: Souverän schaltete Bayer Leverkusen in der Europa League den FC Porto aus und gilt nun als Titel-Anwärter. Porto war im Vorjahr erst im Viertelfinale der Champions League gescheitert. An Jürgen Klopp und Liverpool.

Auf die Frage, was sein Team in diesem Wettbewerb erreichen könne, schmunzelte Trainer Peter Bosz nach dem souveränen 3:1 (1:0) beim letztjährigen Champions-League-Viertelfinalisten FC Porto vielsagend. „Keine Ahnung“, sagte er: „Wirklich nicht. Ich weiß, was mein Team kann. Aber da sind noch viele andere gute Teams im Wettbewerb.“

„Es bringt nichts, zu weit in die Zukunft zu schauen“, sagte Sven Bender: „Aber möglich ist alles. Wenn wir weiter Spiele gewinnen, können wir am Ende auch was reißen. Und wenn wir so auftreten wie in den 180 Minuten gegen Porto, so souverän, abgeklärt und reif, dann ist eine Menge möglich.“ Der DFB-Pokalsieg 1993 war Bayers letzter Titel. „Wir haben noch nichts erreicht“, mahnte 32-Millionen-Mann Kerem Demirbay, der sich nach seinem Premieren-Tor im Bayer-Trikot „natürlich erleichtert“ zeigte: „Aber wir müssen einfach so weitermachen, dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt.“