Europa League Leverkusen nach Final-Niederlage ernüchtert

Am Wochenende hatten sie in Leverkusen noch dem Rekord gefeiert, als erster Club eine komplette Bundesliga-Saison ohne Niederlage beendet zu haben. Doch dass ihre unglaubliche Serie im 52. Spiel ausgerechnet in einem Finale endete, schmerzte alle sehr. Das Triple hat sich mit einem Schlag erledigt - und der Frust saß tief. „Niederlagen in Finals vergisst man nicht so leicht“, sagte Trainer Xabi Alonso. „Leider ist unser Plan nicht aufgegangen. Das wird keine einfache Nacht für uns.“