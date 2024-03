Bundesliga Leverkusen gewinnt wieder spät - Hasenhüttl erfolgreich

In Leverkusen war am Vortag die Nachricht gefeiert worden, dass der umworbene Trainer Xabi Alonso auch nach dem Sommer noch Bayer-Trainer sein wird. In Führung ging aber Hoffenheim: Maximilian Beier (33.) traf beim ersten gefährlichen Abschluss der Gäste ins Tor. Leverkusen mühte sich in der Folge, mit starkem Offensivfußball zum Ausgleich zu kommen. Auch Hoffenheim hatte weitere Chancen, doch Robert Andrich (88.) und Patrik Schick (90.+1) drehten das Spiel doch noch.