NRW : Leichen aus Auto im Rhein sollen obduziert werden

Der Pkw wird in Wesel aus dem Wasser gezogen. Der Wagen mit fünf Insassen war in den Rhein gestürzt, zwei Menschen überlebten. Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Wesel Am Montagabend stürzte ein PKW mit fünf Insassen im Weseler Hafen in den Rhein. Drei Menschen starben, die Unfallursache ist noch unklar.

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel sollen die drei gefundenen Leichen am Mittwoch obduziert werden. Das kündigte ein Polizeisprecher am Morgen an.