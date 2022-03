Europa League : Last-Minute-Treffer: Eintracht Frankfurt im Viertelfinale

Frankfurt/Main Das war packend: In quasi letzter Sekunde zieht Eintracht Frankfurt ins Viertelfinale der Europa League ein. Gegner Real Betis Sevilla verlangt dem Fußball-Bundesligisten alles ab.

Mit vollem Einsatz erzwang der Abwehrspieler ein Eigentor von Guido Rodriguez in der Nachspielzeit der Verlängerung und so dem Fußball-Bundesligisten am Donnerstag ein hart erkämpftes 1:1 (0:1, 0:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Real Betis Sevilla. 25.000 Zuschauer bejubelten den Einzug wie 2019 ins Viertelfinale. Borja Iglesias (90.) hatte die Spanier in Führung geschossen und damit das 2:1 der Frankfurter aus dem Hinspiel in der Vorwoche ausgeglichen. Die Auslosung des Viertelfinales, in dem mit RB Leipzig eine weitere deutsche Mannschaft vertreten ist, steigt am Freitagmittag in Nyon.