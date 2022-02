Winterspiele in Peking : Langlauf-Frauen überraschen mit Staffel-Silber

Zhangjiakou Ein großes Ziel ist erreicht: Die deutschen Langläuferinnen gewinnen in China mit Staffel-Silber die langersehnte Olympia-Medaille. Es war sogar mehr drin. Aber das störte niemanden.

Lang ersehnter Erfolg

Größter Erfolg der Karriere

Denn so recht hatte niemand vor den Winterspielen daran geglaubt, dass acht Jahre nach Staffel-Bronze mit Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Claudia Nystad und Denise Herrmann in Sotschi wieder eine Medaille möglich wäre. Doch die ersten Auftritte der Loipen-Asse in China ließen Hoffnung aufkommen. Auf ihrer Paradestrecke über zehn Kilometer in der klassischen Technik war Hennig Fünfte geworden, Sauerbrey hatte Platz elf belegt. Im Sprint hatten Carl als Zehnte und Krehl als Elfte ebenfalls überzeugt.