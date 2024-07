Fahrt in den Sommerurlaub Lange Staus auf Autobahnen, aber kein Chaos

Mit dem Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg hat es am Freitag auf den Autobahnen in Deutschland lange Staus gegeben. Nun haben alle Bundesländer Sommerferien. Bereits am Nachmittag staute sich der Verkehr auf einer Gesamtlänge von gut 1.000 Kilometern, wie der Automobilclub ADAC mitteilte. Damit seien die Verkehrsstockungen im erwarteten Rahmen. Zum Beispiel auf der A2 von Hannover in Richtung Dortmund mussten Fahrer und Fahrerinnen am Nachmittag eine Stunde mehr einplanen.