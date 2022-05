Champions-League-Finale : Kroos und Klopp feiern: Partys in Madrid und Liverpool

Paris Jürgen Klopp hat in seinem vierten Finale der Champions League die dritte Niederlage kassiert. Der Coach des FC Liverpool sieht dennoch Grund zum Feiern. Toni Kroos sowieso.

Am Sonntag sollen sich die Bilder gleichen. Dann sollen nicht nur die neuen Champions-League-Sieger von Real Madrid in ihrer Heimatstadt ausgiebig gefeiert werden, sondern auch die noch so gefrusteten Verlierer des FC Liverpool. Das wünscht sich jedenfalls Trainer Jürgen Klopp.

„Auch wenn es niemand auf dem Planeten versteht, dass wir eine Parade machen, wir werden eine machen. Und ich hoffe, dass jeder, der in Liverpool Zeit hat, kommt“, sagte Klopp nach Mitternacht in den Katakomben des Stade de France. Klopps Motivation ist klar. Nach einer außergewöhnlichen Saison, in der das erstmalige Quadruple aus vier Titeln möglich, nach den beiden nationalen Pokalsiegen aber nie richtig Luft zum Feiern war, sollen die Spieler trotz der verpassten Meisterschaft und dem verlorenen Königsklassen-Endspiel nicht mit schlechter Laune in den Urlaub entlassen werden.