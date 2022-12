Energie : Kritik an geplanten Preisbremsen

Kritik an geplanten Preisbremsen

Der Bundestag soll an diesem Donnerstag über die Energiepreisbremsen abstimmen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Teure Energie - helfender Staat: Kurz vor der Weihnachtspause sollen die Pläne zu den Energiepreisbremsen Gesetz werden. Doch aus der Sicht von Kritikern ist schon jetzt klar, dass bald neue Schritte folgen müssen.

Vor der geplanten Verabschiedung der Energiepreisbremsen im Bundestag gibt es deutliche Kritik an den Plänen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Gewerkschaft Verdi warnten am Mittwoch in Berlin vor großen Belastungen durch hohe Energiepreise trotz der Preisbremsen. Auch die Industrie zeigte sich unzufrieden.