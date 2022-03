Tanken : Krieg treibt Spritpreis über zwei Euro

Die Preise für Diesel und Benzin an einer Tankstelle in München. Foto: Tobias Hase/dpa

München Noch vor kurzem galt ein Spritpreis von mehr als zwei Euro als unwahrscheinlich, jetzt ist er erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Realität. Und es geht bereits kräftig weiter nach oben.

Und damit ist wohl noch nicht das Ende erreicht: Der nächste kräftige Anstieg zeichnete sich am Dienstag bereits ab. „Aktuell beobachten wir einen weiteren Preisschub“, sagte ADAC Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht. „Am Dienstagmittag war Benzin rund 10 Cent teurer als am Montag, Diesel sogar 12 Cent. Es ist daher zu befürchten, dass auch der Tagesdurchschnitt deutlich anziehen wird. Da Ölpreis und Dollar am Dienstag bis zum Mittag relativ stabil waren, können sie nicht als Rechtfertigung für diesen drastischen Anstieg dienen.“