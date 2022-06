Bundesliga : Kramer mit Zuversicht in Mission Schalke: Wollen mutig sein

Kramer mit Zuversicht in Mission Schalke: Wollen mutig sein

Gelsenkirchen Frank Kramer geht seinen Job als neuer Trainer des FC Schalke 04 mit großer Zuversicht und Demut an.

„Ich bin super glücklich, hier zu sein. Schalke ist einer der größten Vereine in Deutschland. Ich freue mich auf die Atmosphäre in der Veltins-Arena. Wenn man daran denkt, bekommt man Gänsehaut“, sagte der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen.