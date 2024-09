Fußball-Bundesliga Kompanys mutige Bayern-Taktik geht gegen Freiburg auf

Ganz schön mutig, Vincent Kompany. Mit einer gewagten Offensiv-Taktik und Nationalspieler Joshua Kimmich in einer innovativen Hybrid-Rolle hat der neue Bayern-Trainer bei seinem Heimdebüt einen Erfolg gegen den SC Freiburg gefeiert. Das 2:0 (1:0) in der Allianz-Arena und der optimale Sechs-Punkte-Start des Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga waren als Ergebnis verdient. Torjäger Harry Kane traf vom Elfmeterpunkt (38. Minute). Und Bayerns Rekordspieler Thomas Müller legte als Joker das 2:0 nach (78.). In der Nachspielzeit schoss Freiburgs Lucas Höler einen Handelfmeter über das Tor.