Britische Royals König Charles: Absage für Paris, wichtiger Besuch in Berlin

Hinzu kämen vermutlich praktische Überlegungen: Eine Reise in die EU sei im Vergleich zu einem Flug ans andere Ende der Welt einfach. Charles und Camilla sind bereits 74 beziehungsweise 75 Jahre alt, beide waren mehrmals an Corona erkrankt. „Wir reden über einen Zeitabschnitt, wo sein großer Moment bevorsteht - und dafür will er in Topform sein“, sagte Mayer. Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt.