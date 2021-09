Wirtshauswiesn : Koa-Wiesn-Auftakt: „Ozapft is“ in Münchner Gaststätten

München Das Oktoberfest wurde in diesem Jahr erneut abgesagt. Gefeiert aber wurde dennoch - bei der Wirtshauswiesn.

Die Wiesn ist abgesagt - trotzdem hieß es am Samstag in München wieder: „Ozapft is“. In gut 50 Gaststätten laden die Wirte zur Wirtshauswiesn, auch in anderen Kneipen wurde traditionsgerecht ein Fass Bier angezapft.