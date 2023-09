Debatte Kleiderfrage: Wieviel Individualität halten Eltern aus?

„Wir sagen nicht: Jede Schule muss eine Kleiderordnung haben“, so Gotte vom Bundeselternrat zur Deutschen Presse-Agentur. „Aber jede Schule sollte intern darüber diskutieren - und wenn sie dann zu dem Schluss kommt, keine Kleiderordnung zu brauchen, ist das für uns völlig in Ordnung. Auch in dem Fall wären die Eltern viel entspannter, weil sie wüssten, dass die Kleidung ihrer Kinder keinen Anstoß erregt.“ Es gebe natürlich auch Eltern, die sehr offen seien und die Individualität ihres Kindes unterstützten.