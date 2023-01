ARD : Klamroths Debüt: „Denken Sie sich manchmal: "Ach Scheiße"?“

Berlin Knapp 750 Ausgaben der Talkshow „Hart aber fair“ hat Frank Plasberg moderiert. Jetzt fängt Louis Klamroth mit seiner Nummer 1 an - und setzt eigene Akzente.

Klamroth setzte aber auch eigene Akzente. Statt einer Stimme aus dem Off stellte der Moderator selbst die Kern-Standpunkte seiner Runde vor. Als er seinen Gast Monika Schnitzer ansprach, redete Klamroth die Professorin gendernd als „Wirtschaftsweisin“ an.

Zuschauerlob bei Twitter

Ein wenig Lampenfieber

Gelegentlich war dem neuen Gastgeber in schwarzem T-Shirt, schwarzem Sakko und Blue Jeans Lampenfieber anzumerken. Er agierte in den Überleitungen aber routiniert und sprach Klingbeil in bester, frecher Plasberg-Manier auf schlechte Umfragewerte in Sachen Gerechtigkeit an: „Denken Sie sich da manchmal: "Ach Scheiße, wir machen doch schon so viel, aber irgendwie scheint es nicht anzukommen"?“