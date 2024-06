Ist es der kleine Arian (6)? Landwirt findet Kinderleiche in Niedersachsen – Ermittler im Fall „Arian“ im Einsatz

An einem Baustellenzaum am Feuerwehrhaus in Bremervörde, dem einstigen Lagezentrum der Suchaktion, erinnerten im Mai selbstgemalte Kleeblätter an den vermissten Sechsjährigen. „Arian, komm wieder. Wir geben die Hoffnung nicht auf“, stand auf einem der Kleeblätter in der Handschrift eines Kindes.