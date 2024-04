Champions League Kimmich köpft Bayern ins Halbfinale

Im Gegensatz zum furiosen Hinspiel entwickelte sich im ersten Durchgang ein Belauern auf hohem Niveau, was zulasten der Offensivpower ging. So richtig gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit bei den Bayern nur einmal, als Noussair Mazraoui durchbrach und dessen abgefälschter Schuss knapp neben das Tor ging (23.). Durch die defensive Ausrichtung kamen auch Flügelspieler Leroy Sané, der sich aufgrund seiner Schambeinprobleme laut Tuchel weiter durchbeißen muss, und Torjäger Harry Kane selten in Aktion. Auch Jamal Musiala war gut zugestellt.