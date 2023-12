Wetter Keine weißen Weihnachten - Verkehrslage entspannt sich

Weiße Weihnachten fallen in diesem Jahr für die meisten Menschen in Deutschland aus. Zum Fest bleibt es nass und windig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. „Es ist seit Jahren wie verhext, Schnee an Weihnachten scheint flächendeckend in Deutschland einfach nicht mehr möglich zu sein“, sagte der DWD-Meteorologe Marcel Schmid.