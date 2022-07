Sachsen : Keine Entspannung bei Waldbrand in Sächsischer Schweiz

4 Bilder Keine Entspannung bei Waldbrand in Sächsischer Schweiz

Bad Schandau/Falkenberg Seit Tagen brennt es im Nationalpark in Sachsen. Zwar soll es am Samstag regnen - doch die Lage bleibt angespannt. Aus dem Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs werden hingegen positive Entwicklungen gemeldet.

Trotz leichten Regens ist bei den Waldbränden im Nationalpark Sächsische Schweiz weiter keine Entspannung in Sicht. „Es ist zu wenig“, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Samstagmorgen.

Am Freitagabend seien im Gebiet der sogenannten Partschenhörner an der tschechischen Grenze neue Brände entdeckt und bekämpft worden. Erkundungsflüge sollen am Samstagmorgen klären, ob der Einsatz erfolgreich war.

Rund 350 Einsatzkräfte waren laut Kunz am Samstagmorgen zur Bekämpfung der Brände unterwegs. Im Laufe des Tages würden zwei weitere Hubschrauber zum Löschen erwartet, so dass dann zehn Maschinen im Einsatz seien.

Das Feuer war am vergangenen Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und hatte am Montag auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. In Bad Schandau und in Sebnitz gilt Katastrophenalarm.

Eine Auswertung von Satellitendaten ergab, dass etwa 150 Hektar vom Waldbrand betroffen sind. Bisher waren die Behörden davon ausgegangen, dass sich das Feuer auf einer Fläche von 250 Hektar ausgebreitet hat.

Entspannung im Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs

Im Waldbrandgebiet im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis entspannte sich die Lage nach offiziellen Angaben. Auf einer Fläche von 500 Hektar gebe es noch einzelne Glutnester, die gelöscht werden müssten, hieß es am Samstagmorgen vom Verwaltungsstab des Landkreises. Am Freitagabend kämpften noch 250 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Waldbrand im Süden Brandenburgs unweit der sächsischen Grenze war am Montag ausgebrochen und hatte sich schnell auf rund 800 Hektar ausgebreitet.

Die Einsatzkräfte löschen das Feuer vom Boden aus. Sie werden von der Bundeswehr unterstützt, die bis Sonntag auch einen Transporthubschrauber in Bereitschaft hält, um bei Bedarf aus der Luft beim Löschen zu helfen. Das gilt den Angaben nach auch für zwei Pionierpanzer, die beim Bau von Schneisen und Wegen unterstützen.

Unterdessen beendete die gemeinnützige Hilfsorganisation @fire, die an der Bundesstraße 183 Vegetation gezielt abgebrannt hat, ihre Arbeiten. Sie konnte mit ihrer Aktion etwa Totholz reduzieren, um so ein Übergreifen des Feuers auf andere Bereiche zu verhindern.

Der Kiebitzsee ist inzwischen wieder für Badegäste freigegeben worden, wie es vom Kreis weiter hieß. Löschhubschrauber der Bundeswehr hatten in den vergangenen Tagen vom Naherholungsgebiet Wasser zum Löschen des Großbrandes entnommen und dafür den See gesperrt. Die Einsatzkräfte vor Ort hofften am Samstag weiter auf vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Regen für die Lausitz.

(dpa)