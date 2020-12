13. Spieltag : Kein Stevens-Effekt auf Schalke - Leipzig nur Remis

Auch mit Interimstrainer Huub Stevens hält die Schalker Sieglos-Serie an. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin Auch ein „Jahrhunderttrainer“ vollbringt keine Wunder - Schalke verliert auch mit Huub Stevens. Leipzig verpasst es, die Bayern und Bayer unter größeren Druck zu setzen. Mainz steckt tief im Tabellenkeller fest, Gladbach verspielt wieder eine Führung

Die seit Mitte Januar sieglosen Königsblauen, die sich am Freitag von Manuel Baum getrennt und „Jahrhunderttrainer“ Stevens für zwei Spiele zurückgeholt hatten, verloren den Abstiegskrimi gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und bleiben Letzter der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig verpasste derweil die Übernahme der Tabellenführung vor dem Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Die Sachsen spielten 0:0 gegen den 1. FC Köln.

„Ohne Spaß geht es nicht“, hatte Stevens kurz vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Die Schalker taten sich aber weiterhin sehr schwer. Omar Mascarell musste bereits in der 15. Minute verletzt ausgewechselt werden. Es blieb ein Kampfspiel, in dem die Schalker Verunsicherung deutlich zu sehen war - das Gegentor durch Fabian Klos (53.) steigerte diese umso mehr.

Köln hielt in Leipzig zunächst gut dagegen, leistete sich aber auch Fehler. So hätte unter anderem Angeliño zweimal die Leipziger Führung erzielen können (33. und 36.). Der FC hielt die Partie aber bis in die Schlussphase spannend, Leipzig nutzte seine Chancen nicht.