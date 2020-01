Bundestag gedenkt der Opfer : Kein heilsames Schweigen über Auschwitz

Berlin Jedes Jahr erinnert der Bundestag um den Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz herum an die Opfer des Nationalsozialismus. Diesmal reden erstmals beide Staatsoberhäupter Deutschlands und Israels. Nicht nur deswegen fällt die Gedenkstunde anders aus als üblich.

Es ist eine historische Stunde, noch bevor das erste Wort gesprochen ist. Dass die Staatsoberhäupter Deutschlands und Israels gemeinsam an der Gedenkstunde des Bundestags für die Millionen Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen und reden, das hat es noch nicht gegeben.

Um Punkt 11 Uhr betreten Frank-Walter Steinmeier und Reuven Rivlin den Plenarsaal. Die Abgeordneten empfangen sie stehend und schweigend. Der erste Beifall brandet erst auf, als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Rede den israelischen Präsidenten begrüßt.

Doch Schäuble will nicht nur über das von Nazi-Deutschland über seine Nachbarn gebrachte Leid reden. Er weiß, dass dies zu kurz greift. „Wir müssen über Auschwitz sprechen - und über die Verantwortung, die wir als Konsequenz und Lehre aus dem Geschehenen tragen, jede Generation neu. Sie ist eng verknüpft mit der Verpflichtung, die Würde des Menschen und seine unveräußerlichen Rechte zu achten, sie zu schützen und zu verteidigen. Keinen Raum mehr dafür zu lassen, andere Menschen zu stigmatisieren, auszugrenzen, zu verfolgen.“

Die Abgeordnetenbänke sind voll besetzt an diesem Vormittag. Vor der ersten Reihe sitzen auf Stühlen die beiden Staatspräsidenten, daneben Steinmeiers Frau Elke Büdenbender, Kanzlerin Angela Merkel und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Auf den Plätzen der Stenografen liegen drei Blumengebinde aus weißen Rosen.

Er kam am Nachmittag des 27. Januar 1945 mit seinen Kameraden am deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager an, filmte Kinder, die ihm ihre Arme mit den eintätowierten Häftlingsnummern entgegenstreckten. „Schicksalslose, mit Materialnummern versehen, Brandzeichen einer versuchten Entmenschlichung“, wie Steinmeier sagt. „Es sind Bilder grenzenlosen Grauens, es sind Bilder eines deutschen Verbrechens.“