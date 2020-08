Champions League : Kein Bayern-Halbfinale gegen Guardiola: Lyon-Sieg gegen City

Lissabon Pep Guardiola hat sich verzockt. Mit veränderter Grundordnung fliegt der Startrainer mit Man City im Viertelfinale der Champions League raus. Auf den FC Bayern wartet Olympique Lyon.

Maxwel Cornet (24.) und der eingewechselte Moussa Dembélé mit einem Doppelpack (79. und 87.) brachten die Franzosen auf Kurs Richtung Halbfinale am kommenden Mittwoch gegen die Bayern, die am Freitag den FC Barcelona mit 8:2 gedemütigt hatten. Man City um Nationalspieler Ilkay Gündogan erhöhte in der zweiten Halbzeit massiv den Druck, der zwischenzeitliche Ausgleich des früheren Bundesligaprofis Kevin De Bruyne (69.) war aber zu wenig.

„In diesem Wettbewerb muss man perfekt spielen“, sagte Guardiola. „Es ist, was es ist. Eines Tages werden wir es ins Halbfinale schaffen.“ De Bruyne sagte: „Die Enttäuschung ist immer sehr groß. Wir haben es nicht so gemacht, wie wir es müssen. Der Coach hatte einen Plan, aber wir haben nicht so viele Optionen gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber dann geben wir zwei Geschenke an Lyon.“