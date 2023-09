Nationalmannschaft „Kein Bammel“: Nagelsmann geht große Aufgabe ohne Zweifel an

So lobte Völler alle Beteiligten für die unkomplizierte Abwicklung des spektakulären Wechsels. „Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten“, sagte der Kurzzeit-Teamchef beim jüngsten 2:1 der DFB-Männer gegen den WM-Finalisten Frankreich. Der 63-jährige Völler wollte aber keinesfalls weitermachen und will künftig auch nicht neben Nagelsmann auf der Bank sitzen.