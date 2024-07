Fußball-EM Kein „Angstschweiß“: Kimmich will eigenes Spanien-Kapitel

Den großen Gegner Spanien schaute sich Joshua Kimmich mit seinem neuen EM-Kumpel David Raum im sogenannten „Orga-Büro“ der Fußball-Nationalmannschaft an. Einen besseren Ort im Teamquartier hätten sich die beiden Außenverteidiger zur ersten Vorbereitung auf die schwerstmögliche Viertelfinal-Prüfung nicht suchen können. Am Freitag (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV) müssen Kimmich und Raum in Stuttgart nämlich die spanischen Jungstar-Wirbler Lamine Yamal (16) und Nico Williams (21) stoppen, wenn die deutsche EM-Reise Richtung Berlin weitergehen soll.