Bundesliga-Relegation Kaum noch Hoffnung: VfL taumelt Richtung Abstieg

Am Rande des Fußball-Abgrunds blieben dem VfL Bochum fast nur noch Durchhalteparolen. „Es hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber wenn Düsseldorf hier drei Tore machen kann, wieso sollten wir das nicht schaffen“, sagte VfL-Toptorschütze Kevin Stöger nach dem desaströsen 0:3 im Relegationshinspiel gegen Fortuna Düsseldorf. „Wir werden nicht aufgeben. Wir haben trotzdem den Glauben an uns.“ Doch gibt es wirklich noch Hoffnung, den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinshistorie zu verhindern? Was spricht noch für den VfL?