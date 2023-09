Katastrophe Kaum noch Hoffnung auf Überlebende nach Erdbeben in Marokko

Ein paar Menschen, die in der Region aus den Trümmern gerettet werden konnten, werden in Talaat N'Yakoub in einem provisorischen Krankenlager behandelt. Erschöpft, bandagiert und überzogen mit Blutergüssen liegen sie auf Tragen im Freien. Die Schwerverletzten sollen bald weiter in richtige Krankenhäuser gebracht werden, sagt einer der behandelnden Ärzte, Achref Berbich, der Deutschen Presse-Agentur.