Fünfte Jahreszeit Karnevalsfeiern von Todesfall überschattet

Zehntausende Narren und Närrinnen haben sich am Wochenende auf den karnevalistischen Höhepunkt am Rosenmontag eingestimmt. Bei weitgehend trockenem Wetter und mit Bekenntnissen zu Toleranz und Vielfalt zogen etwa in der Karnevalshochburg Köln am Sonntag die „Schull- und Veedelszöch“ durch die Stadt und lockten viele Zuschauer an. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands wurde gefeiert, mitunter bei trübem Wetter und Nieselregen. Im rheinland-pfälzischen St. Goarshausen endete der Karnevalsumzug mit einer Tragödie.