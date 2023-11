Köln Karnevalsauftakt: Polizei nimmt 26 Menschen in Gewahrsam

Nach den Feiern zum Karnevalsauftakt am 11.11. hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen. Insbesondere in Köln wurden etliche Straftaten wie Körperverletzungen und Sachbeschädigungen registriert. Die Polizei nahm am Samstag 26 überwiegend betrunkene Menschen in Gewahrsam. In die Stadt waren viele Zehntausende Partytouristen geströmt, um den Beginn der Karnevalssaison mitzuerleben. In Düsseldorf, wo es am 11.11. traditionell deutlich ruhiger zugeht, vermeldete die Polizei kein erhöhtes Einsatzaufkommen.