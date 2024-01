Handball Kantersieg vor Rekord-Kulisse: DHB-Auswahl mit EM-Traumstart

„Die Jungs spielen sich in einen Rausch in der zweiten Halbzeit“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason im ZDF. Er lobte die starke Abwehr mit einem ebenso starken Schlussmann Wolff dahinter sowie das konsequente Rückzugsverhalten nach Ballverlusten im Angriff. „Ich bin sehr erleichtert, dass diese Leistung kam in so einem wichtigen Spiel auch“, lobte der Isländer, der sich von der Fan-Kulisse beeindruckt zeigte: „Das war eine extrem schöne Atmosphäre und natürlich ist das ein Erlebnis auch für einen alten Trainer wie mich, das mitzuerleben. Mit 53.000 Zuschauern im Rücken, das war eine phänomenale Werbung für unseren Sport. Ich bin extrem stolz, dabei gewesen zu sein.“