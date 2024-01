17. Spieltag Kampf und zwei Traumtore: Remis zwischen Bremen und Bochum

Bei Nieselregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie. Beide Teams agierten immer wieder auch jenseits der Grenze des Erlaubten. Schon in der 3. Minute sah Bochums Cristian Gamboa die erste Gelbe Karte und auch in der Folge blieb es ruppig. Fußballerische Höhepunkte waren selten. Nach einer halben Stunde hatten die Zuschauer zwei Rudelbildungen, aber noch keine Torchance gesehen. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte immer wieder Mühe, die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen.