Zweitliga-Relegation : Kaiserslautern feiert Aufstiegshelden - „Viel Herzblut“

Kaiserslautern Bei einer großen Fan-Party feiert der 1. FC Kaiserslautern die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Der Sieg bei Dynamo Dresden sorgt für Jubel und Freude über die Stadt hinaus in Rheinland-Pfalz.

Die Freude über die Rückkehr der Roten Teufel in die zweithöchste Fußball-Klasse nach vier Jahren war über die Stadtgrenze hinaus in Rheinland-Pfalz groß.

Auch Ministerpräsidentin Dreyer gratuliert

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gratulierte dem FCK, der mit „riesiger Willenskraft, viel Herzblut“ den Aufstieg geschafft habe. „Ich freue mich mit für die Fans, die Stadt und die Region und ganz persönlich auf die Spiele in der 2. Bundesliga“, sagte sie. Die Lauterer hatten am Dienstagabend mit einem 2:0 im Relegationsrückspiel bei Dynamo Dresden den Aufstieg geschafft.

Partie nach zweitem FCK-Treffer unterbrochen

Dank auch an den Ex-Trainer

Und wo der Club hin will, verdeutlichte Mittelfeld-Akteur Mike Wunderlich: „Der Verein gehört nicht in die 3. Liga und auch nicht in die 2. Liga. Wir sind wenigstens den ersten Schritt gegangen“, sagte der Routinier und dankte dem kurz vor der Relegation freigestellten Antwerpen: „Der Coach hat einen super Job gemacht. Und der neue Coach auch.“

Für die Pfälzer endete eine vierjährige Leidenszeit in der Drittliga- Tristesse. Abwehrspieler Kevin Kraus kündigte im Überschwang der Gefühle an: „Wir feiern bis zum Verlust der Muttersprache.“ Auf dem heimischen Betzenberg hatten 7500 Fans beim Public Viewing den Aufstieg bejubelt. „Die Mannschaft hat immer an ihre Chance geglaubt“, sagte Schuster und dankte auch Antwerpen: „Wir haben heute das vollendet, was er vorbereitet hat.“