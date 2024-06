Fußball-EM Jubel und Tränen nach erstem Ukraine-Sieg

Voller Inbrunst skandierten die Menschen mit blau-gelben Flaggen rhythmisch und minutenlang „U-kra-ina! U-kra-ina!“. Die Profis auf dem Rasen stimmten mit ein. Das sei das, was die Ukrainer jetzt brauchten, was sie zusammenhalte und ihnen trotz aller Rückschläge letztlich die Möglichkeit zum Sieg gebe, zog Selenskyi in seiner Reaktion Parallelen zum Abwehrkampf gegen die russische Invasion. „Das ist genau das, was die Nationalmannschaft der Ukraine heute tut. Weiter so, Männer!“, schrieb Selenskyj.