Nordische Ski-WM : Jubel in Planica: Deutsche Skispringerinnen gewinnen WM-Gold

Planica Zwei Jahre nach der Team-Enttäuschung von Oberstdorf sichern sich die deutschen Skispringerinnen in Planica den WM-Titel. Eine deutsche Springerin feiert in Badelatschen.

Althaus, Anna Rupprecht, Luisa Görlich und Selina Freitag setzten sich in einem packenden Wettkampf vor den zweitplatzierten Österreicherinnen und Norwegen auf dem Bronzerang durch. „Ich bin so stolz auf die Mädels. Es war einfach tipptopp. Es hat einfach nur Spaß gemacht“, sagte die völlig begeisterte Görlich. Rupprecht, die den Titel bei frühlingshaften Temperaturen in Badelatschen feierte, ergänzte: „Das haben wir klasse gemacht. Wir haben alle die Nerven behalten, obwohl wir alle echt scheiße-nervös waren.“

Nächste Goldchance

Die 26-Jährige aus Oberstdorf ist in der Form ihres Lebens und hat schon an diesem Sonntag die nächste Goldchance. „Ich habe versucht, mich auf mich zu konzentrieren. Aber ich bin richtig nervös geworden“, sagte sie. Vor ihrem finalen Sprung hatte Althaus als letzte Athletin lange warten müssen - es war eine echte Zitterpartie.

Althaus überragend

Mit Sätzen auf 97 und 94,5 Meter stach Althaus im Team von Mechler auf der Normalschanze erneut heraus. Die Allgäuerin, die zuvor schon insgesamt fünfmal WM-Gold in ihrer Karriere geholt hatte, ist in diesem Winter wieder besonders gut. Sechs Weltcupsiege in der laufenden Saison unterstreichen das. Auch Rupprecht und Freitag zeigten mit Flügen auf 99 und 97 Meter im zweiten Durchgang ihre Klasse in der beeindruckenden Bergwelt Planicas. Wie ihr Bruder Richard, der als Teil ihres Fanclubs an der Schanze emotional mitfieberte, hat Selina Freitag nun auch ihren WM-Titel.