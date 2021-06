Auftaktspiel in Rom : Italien und die Türkei eröffnen Fußball-EM

Rom Italien und die Türkei eröffnen an diesem Abend mit einem Jahr Verspätung die Fußball-EM. Die Favoritenrolle ist nicht klar verteilt. Vor dem Anpfiff will die UEFA für die große Show sorgen.

Showbetrieb : Kurz vor dem Anpfiff will die UEFA mit einer „virtuellen Show der Superlative“ für Begeisterung sorgen. U2-Frontmann Bono, Gitarrist The Edge und DJ Martin Garrix sind für den musikalischen Höhepunkt fest eingeplant. Der offizielle Song heißt „We Are The People“. Wie schon im Finale der Champions League in Porto soll sich das Stadion für die Show digital verwandeln. „Dank modernster Technologie“, wie die UEFA schrieb. Der Rasen werde sich so in eine blau-weiße Flamme verwandeln.