Eurovision-Song-Contest : Italien gewinnt den ESC in Rotterdam - Deutschland Platz 25

Italien gewinnt den ESC in Rotterdam - Deutschland Platz 25

Maneskin aus Italien performt "Zitti E Buoni" beim großen Finale des Eurovision Song Contest in der Ahoy-Arena. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Rotterdam Ein spannender und musikalisch abwechslungsreicher 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam: Am Ende landet Deutschland mal wieder ganz hinten.

Italien hat mit dem rockigen Protestsong „Zitti e buoni“ der Band Måneskin den Eurovision Song Contest in Rotterdam gewonnen. Deutschland landete mal wieder ganz weit hinten.

Die Rockband wurde 2017 mit ihrer Teilnahme an der italienischen Ausgabe der Castingshow „X-Factor“ bekannt. Die Mitglieder lernten sich in der Schule kennen und gründeten die Gruppe 2016.

Der Auftritt von Jendrik mit Glitzer-Ukulele im pinkfarbenen Sakko mit kurzen Ärmeln hatte die Startnummer 15. Er ging um 22.10 Uhr über die Bühne. Im Prinzip lief alles glatt, aber das fröhliche Anti-Hass-Lied des Hamburgers konnte niemanden so recht begeistern.

Musikalisch war es ein starker Jahrgang mit Balladen, Chansons, Hymnen, Eurodance, Swing, Rock, Synthiepop, viel Frauenpower und Epowerment, Windmaschine und Blondinen in Silberglitzer.

Der 65. Eurovision Song Contest fand in Rotterdam statt, weil 2019 der niederländische Sänger Duncan Laurence mit seiner Ballade „Arcade“ in Tel Aviv gewonnen hatte. Letztes Jahr fiel der ESC wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Delegationen befanden sich in Rotterdam in Quasi-Quarantäne. Sie durften ihre Hotels nur zu den Proben und Auftritten verlassen. Da es bei Islands Gruppe einen positiven Corona-Test-Fall gab, trat die Band nicht live auf, sondern wurde nur als Video eingespielt.

26 Lieder konkurrierten im Finale. Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 39 Länder teil. 13 Beiträge wurden in den beiden Semifinals aussortiert, darunter die Beiträge aus Österreich, Tschechien, Dänemark und dem seit 2015 teilnehmenden Australien.