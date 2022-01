Corona-Pandemie : Inzidenz steigt erneut an - 12.515 Neuinfektionen

Inzidenz steigt erneut an - 12.515 Neuinfektionen

Berlin Auch heute meldet das Robert Koch-Institut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI vermutet eine Untererfassung von Neuinfektionen zwischen den Jahren.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am vierten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 222,7 an.