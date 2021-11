Pandemie : Inzidenz erreicht zweiten Tag in Folge neuen Höchstwert

Inzidenz erreicht zweiten Tag in Folge neuen Höchstwert

Ein Impfzentrum in Baden-Württemberg. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Foto: Stefan Puchner/dpa

Berlin Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz springt innerhalb eines Tages von 201,1 auf 213,7. Das RKI verzeichnet 169 Covid-Todesfälle binnen eines Tages - eine Verdoppelung im Vergleich zur Vorwoche.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 213,7 an. Bereits am Montag hatte es mit 201,1 einen Rekord bei den tagesaktuell vom RKI berichteten Inzidenzen gegeben.